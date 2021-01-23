أمريكا: ارتفاع الاصابات بكورونا إلى 24.7 مليون إصابة والوفيات إلى 412239
السبت 23/يناير/2021 - 06:39 ص
وكالاتطباعة
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 0.8 % مقارنة بنفس التوقيت أمس لتصل إلى 24.7 مليون إصابة وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وكانت هذه الزيادة في الحالات مماثلة لمتوسط الزيادة اليومي البالغ 0.8% خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة بلغ 3.1 مليون،بزيادة بنسبة 0.7 % عن نفس الوقت من اليوم السابق.
وشهدت ولاية أريزونا زيادة بنسبة 2.5 % في عدد الحالات عن نفس الفترة أمس ليرتفع الإجمالي إلى 708 آلاف و41 حالة.
وشهدت كاليفورنيا أيضا أكبر عدد من الوفيات تم تسجيله خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث توفى 771 شخصا.
وكانت هذه الزيادة في الحالات مماثلة لمتوسط الزيادة اليومي البالغ 0.8% خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة بلغ 3.1 مليون،بزيادة بنسبة 0.7 % عن نفس الوقت من اليوم السابق.
وشهدت ولاية أريزونا زيادة بنسبة 2.5 % في عدد الحالات عن نفس الفترة أمس ليرتفع الإجمالي إلى 708 آلاف و41 حالة.
وشهدت كاليفورنيا أيضا أكبر عدد من الوفيات تم تسجيله خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث توفى 771 شخصا.