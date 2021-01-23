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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: ارتفاع الاصابات بكورونا إلى 24.7 مليون إصابة والوفيات إلى 412239

السبت 23/يناير/2021 - 06:39 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 0.8 % مقارنة بنفس التوقيت أمس لتصل إلى 24.7 مليون إصابة وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت هذه الزيادة في الحالات مماثلة لمتوسط الزيادة اليومي البالغ 0.8% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة بلغ 3.1 مليون،بزيادة بنسبة 0.7 % عن نفس الوقت من اليوم السابق.

وشهدت ولاية أريزونا زيادة بنسبة 2.5 % في عدد الحالات عن نفس الفترة أمس ليرتفع الإجمالي إلى 708 آلاف و41 حالة.

وشهدت كاليفورنيا أيضا أكبر عدد من الوفيات تم تسجيله خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث توفى 771 شخصا.

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