أمريكا: ارتفاع الاصابات بكورونا إلى 24.7 مليون إصابة والوفيات إلى 412239

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 0.8 % مقارنة بنفس التوقيت أمس لتصل إلى 24.7 مليون إصابة وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وكانت هذه الزيادة في الحالات مماثلة لمتوسط الزيادة اليومي البالغ 0.8% خلال الأسبوع الماضي.وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة بلغ 3.1 مليون،بزيادة بنسبة 0.7 % عن نفس الوقت من اليوم السابق.وشهدت ولاية أريزونا زيادة بنسبة 2.5 % في عدد الحالات عن نفس الفترة أمس ليرتفع الإجمالي إلى 708 آلاف و41 حالة.وشهدت كاليفورنيا أيضا أكبر عدد من الوفيات تم تسجيله خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث توفى 771 شخصا.