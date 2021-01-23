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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رجل يشعل النار فى نفسه أمام مقر حكومة روسيا البيضاء فى مينسك

السبت 23/يناير/2021 - 06:13 ص
رجل يشعل النار فى
رجل يشعل النار فى نفسه
وكالات
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قالت الشرطة في روسيا البيضاء، إن رجلًا عمره 35 عامًا أضرم النار في نفسه أمام مقر الحكومة في مينسك، يوم الجمعة، ونُقل إلى المستشفى بعد أن أخمد المارة والشرطة النيران بطفاية حريق.

وأظهر مقطع مصور جرى تداوله عبر «الإنترنت» الرجل وهو يحترق في ساحة مترامية الأطراف وخالية إلى حد كبير في وسط مينسك، بالقرب من تمثال لينين، وعدة أشخاص يندفعون نحوه في محاولة لإخماد النيران، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

وقالت لجنة تحقيق، في بيان، إنه لم تتضح بعد الدوافع وراء ما قام به، وإن المحققين يعملون على تحديد السبب.

وشهدت روسيا البيضاء احتجاجات متصاعدة منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في الصيف الماضي، والتي تقول المعارضة إنها زورت لصالح الفائز الرسمي الرئيس الكسندر لوكاشينكو الذي ينفي هذه المزاعم.

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