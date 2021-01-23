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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تأمر تطبيق «تيك توك» بحظر مستخدمين بعد وفاة فتاة

السبت 23/يناير/2021 - 06:08 ص
تيك توك
تيك توك
وكالات
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أمرت هيئة مراقبة خصوصية البيانات الإيطالية تطبيق«تيك توك» لتبادل مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين يوم الجمعة، بحظر حسابات أي مستخدمين في إيطاليا لم تتمكن من التأكد من سنهم بعد وفاة فتاة عمرها عشر سنوات كانت تستخدم التطبيق.

وقال الهيئة التنظيمية، في بيان، إنه على الرغم من التزام «تيك توك» بحظر تسجيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، إلا أنه كان من السهل مع ذلك التحايل على هذه القاعدة، حسبما أفادت وكلالة أنباء «تاس».

ونتيجة لذلك، قال «تيك توك» إنه اضطر إلى حظر حسابات المستخدمين الذين لم يتم التحقق منهم حتى 15 فبراير على الأقل في انتظار مزيد من المعلومات.

ولم يرد «تيك توك» بعد على ذلك، وتملك هذا التطبيق شركة باي دانس الصينية، وقد تزايد انتشاره بسرعة في جميع أنحاء العالم لا سيما بين المراهقين.

وجاء الحكم بعد وفاة فتاة اختناقا في باليرمو بصقلية في قضية صدمت إيطاليا.

وقال والداها إنها كانت تشارك فيما يسمى بتحدي التعتيم على «تيك توك»، حيث وضعت حزامًا حول رقبتها وحبست أنفاسها أثناء تسجيل نفسها على هاتفها.

وفتح الادعاء تحقيقًا في التحريض المحتمل على الانتحار، ويسعي لمعرفة ما إذا كان أحدهم قد دعاها للمشاركة في ذلك التحدي.

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