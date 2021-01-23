وزنه كيلو.. استئصال ورم بالبطن لشاب عشرينى بمستشفى مطروح العام

استقبلت مستشفى مطروح العام شاب يبلغ من العمر 25 عاما يعاني من آلام حادة بالبطن وتم حجزه بقسم الجراحة واجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.وأوضحت الفحوصات وجود ورم داخل البطن عبارة عن كتلة غير محددة المعالم وعلى الفور تم إجراء استكشاف للبطن وتم استئصال ورم يبلغ وزنه كيلو جرام وحجمه حوالي 20 سم في ٢٠ سم وتم إعادة توصيل الأمعاء في عملية استغرقت حوالي ثلاث ساعات حيث تم حجزه بالعناية الجراحية للمتابعة واستكمال العلاج.كما استقبلت المستشفى طفلًا محولًا من احدي المستشفيات المركزي اثر سقوطه من علو مصاب بكدمة بالبطن وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتي أكدت على وجود تجمع دموي داخل تجويف البطن وتم الاستعداد لدخوله العمليات وتعويض الدم والسوائل المفقودة.وتم إجراء استكشاف للبطن وتبين وجود جرح تهتكي غائر بالفص الأيمن من الكبد وتم رتق الجرح الكبدي واستخراج التجلطات وإيقاف النزيف حيث استغرقت العملية ساعة ونصف الساعة وتم حجز الطفل بالعناية الجراحية للمتابعة واستكمال العلاج.وشددت إدارة مستشفى مطروح العام على أن جميع العمليات تتم مجانا بدون تحمل المريض أي نفقات بالإضافة إلي أن الخدمات الطبية الاعتيادية تؤدى على أكمل وجه دون التأثر بجائحة كورونا أو وجود عناية مركزة للعزل داخل المستشفى.