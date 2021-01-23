رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزنه كيلو.. استئصال ورم بالبطن لشاب عشرينى بمستشفى مطروح العام

السبت 23/يناير/2021 - 04:06 ص
استئصال ورم بالبطن
استئصال ورم بالبطن
ياسمين شعيب
طباعة
استقبلت مستشفى مطروح العام شاب يبلغ من العمر 25 عاما يعاني من آلام حادة بالبطن وتم حجزه بقسم الجراحة واجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وأوضحت الفحوصات وجود ورم داخل البطن عبارة عن كتلة غير محددة المعالم وعلى الفور تم إجراء استكشاف للبطن وتم استئصال ورم يبلغ وزنه كيلو جرام وحجمه حوالي 20 سم في ٢٠ سم وتم إعادة توصيل الأمعاء في عملية استغرقت حوالي ثلاث ساعات حيث تم حجزه بالعناية الجراحية للمتابعة واستكمال العلاج.

كما استقبلت المستشفى طفلًا محولًا من احدي المستشفيات المركزي اثر سقوطه من علو مصاب بكدمة بالبطن وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتي أكدت على وجود تجمع دموي داخل تجويف البطن وتم الاستعداد لدخوله العمليات وتعويض الدم والسوائل المفقودة.

وتم إجراء استكشاف للبطن وتبين وجود جرح تهتكي غائر بالفص الأيمن من الكبد وتم رتق الجرح الكبدي واستخراج التجلطات وإيقاف النزيف حيث استغرقت العملية ساعة ونصف الساعة وتم حجز الطفل بالعناية الجراحية للمتابعة واستكمال العلاج.

وشددت إدارة مستشفى مطروح العام على أن جميع العمليات تتم مجانا بدون تحمل المريض أي نفقات بالإضافة إلي أن الخدمات الطبية الاعتيادية تؤدى على أكمل وجه دون التأثر بجائحة كورونا أو وجود عناية مركزة للعزل داخل المستشفى.
استئصال ورم بالبطن
استئصال ورم بالبطن
استئصال ورم بالبطن
استئصال ورم بالبطن
استئصال ورم بالبطن
استئصال ورم بالبطن
استئصال ورم بالبطن
استئصال ورم بالبطن

موضوعات متعلقة

الصحة: 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و52 حالة وفاة

التحقيق فى وفاة عامل حاول نجدة والدته من حريق اندلع بشقتها بأوسيم

موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل ضربة معلم لـ محمد رجب

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

الصور

image description

توسعة طريق الناصرية بمدخل الفتح وتأهيل البر الغربي لترعة السنط بأسيوط

image description

بدء مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة في دمياط

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

image description

محافظ مطروح يوجه بمنع إشغالات الأرصفة حفاظا على حقوق المشاة (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

سبب مشادة عبدالله السعيد وعلي جبر في مباراة بيراميدز وسموحة

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان في كأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

مواعيد القطارات اليوم السبت 23-1-2021

وفاة طفلة بـ«تحدى التعتيم» على تيك توك

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «٢»
المزيد

الثقافة

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

الجزويت يناقش هاملت الجرافيك المصري..نحميا سعد

محمود عبدالشكور: وداعًا كوثر هيكل أبرز كاتبات الدراما المصرية

أمل الشربينى تكشف تفاصيل أول ترجمة عربية لراوية «تلك الليلة»