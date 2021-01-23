محاكمة ترامب فى مجلس الشيوخ الأمريكى.. 8 فبراير

أعلن زعيم الديموقراطيّين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أنّ محاكمة دونالد ترامب ستبدأ في الأسبوع الثاني من فبراي،ر بعد أن يتسلّم المجلس الأسبوع المقبل لائحة الاتّهام بحقّ الرئيس السابق.و قال «شومر»، أمام زملائه في مجلس الشيوخ، إنّ الحزبين سيباشران تقديم مطالعاتهما في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».وأوضح «شومر»، في وقت سابق، أن لائحة الاتهام بحق ترامب ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ الذي تعود إليه صلاحية محاكمته بتهمة «التحريض على التمرد».وقال إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: «أبلغتني أن لائحة الاتهام ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ».وهذه المرحلة التي تشمل تلاوة بنود اجراء العزل الذي يستهدف الرئيس أمام أعضاء مجلس الشيوخ ستعني البدء رسميًا بمحاكمته الثانية في هذا الإطار، لكن النقاشات في الجوهر يمكن أن تتأخر.وأوضح «شومر»، أنه بحث مع زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل «الجدول الزمني ومدة» الجلسات، وأضاف: «ستكون هناك محاكمة في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، وتصويت حول ما إذا كان الرئيس مذنبًا».وخلفه على المنصة ميتش ماكونيل، معربًا عن أسفه للسرعة، وقال: «لائحة الاتهام في مجلس النواب كانت أسرع من أي وقت مضى، المرحلة التالية لا يمكن أن تكون محاكمة غير كافية في مجلس الشيوخ».وتابع: «نحن بحاجة لمحاكمة كاملة وعادلة يتمكن فيها الرئيس السابق من الدفاع عن نفسه، ومجلس الشيوخ من النظر في كل قضايا الوقائع وتلك القانونية والدستورية»، مقترحًا الانتظار حتى منتصف فبراير لبدء النقاشات.والملياردير الجمهوري متهم بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير، فيما كان أعضاء الكونجرس مجتمعين للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.