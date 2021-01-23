رئيسا المكسيك وأمريكا يناقشان الهجرة وفيروس كورونا والتنمية

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه ناقش الهجرة وجائحة فيروس كورونا والتعاون في مجال التنمية خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.و قال لوبيز أوبرادور على «تويتر»، إن الاتصال بينهما كان لطيفًا وساده الاحترام، وإن كل شيء يشير إلى أن العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة ستكون جيدة وستفيد كلا البلدين، حسبما أفادت وكالة أنباء« تاس».