رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجوم الفن يودعون المنتج ميدو منيب عقب وفاته بنزيف فى المخ

السبت 23/يناير/2021 - 06:45 ص
ميدو منيب
ميدو منيب
حسين الجندي
طباعة
توفي منذ قليل، المنتج ميدو منيب، نجل شقيق الفنان الكبير الراحل أحمد منيب، عن عمر ناهز 41 عامًا، إثر إصابته بنزيف في المخ، فيما نعي عدد كبير من الفنانين الموزعين والملحنين والمطربين أسرة الراحل، وذلك عبر صفحاتهم المختلفة علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال الملحن محمد مدين: «إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة صديقي المنتج ميدو منيب، ربنا يرحمه ويغفرله ويجعله من أهل الجنة، ويجعل سيرتك الطيبة وقلبك الأبيض في ميزان حسناتك، الدنيا فعلًا مش مستاهلة صراعات، العمر ممكن ينتهي في أي لحظة ومابيبقاش للإنسان غير السيرة».

وقال المطرب الشاب مينا عطا: «الله يرحمك ويحسن إليك يا ميدو كنت من أطيب الناس، روحت فجأة كدة، أدعو له بالرحمة» ؛ فيما قال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم: «لا إله ألا الله، توفى صديقنا المنتج ميدو منيب، إنسان جميل وطيب ومجتهد، الله يرحمه».

وكانت قد قررت أسرة الراحل إقامة صلاة الجنازة اليوم، عقب صلاة الظهر بالمسجد أمام منزله في 4 عطفة الخليج المصري بجوار مصنع الرشيدي الميزان، بجوار بيت الأسرة بالسيدة زينب، وستكون الدفنة بمقابر آل منيب بالدراسة.

يذكر أن الراحل أنتج لعدد كبير من الفنانين خلال الفترة الماضية، منهم ساندي ورنا سماحة وإنجي وشذى، وكان آخر أعماله الإنتاجية طرح ألبوم المطربة الشابة إيمي الطوخي.
ميدو منيب
ميدو منيب
ميدو منيب
ميدو منيب
ميدو منيب
ميدو منيب

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

شبورة صباحًا وبرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

توجيه عاجل من وزير التنمية المحلية لمحافظ القاهرة بشأن المقاهي المخالفة

موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل ضربة معلم لـ محمد رجب

الصور

image description

توسعة طريق الناصرية بمدخل الفتح وتأهيل البر الغربي لترعة السنط بأسيوط

image description

بدء مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة في دمياط

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

image description

محافظ مطروح يوجه بمنع إشغالات الأرصفة حفاظا على حقوق المشاة (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

سبب مشادة عبدالله السعيد وعلي جبر في مباراة بيراميدز وسموحة

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وفاة طفلة بـ«تحدى التعتيم» على تيك توك

علاء عبد العال يوقع على عقود تدريب نادى أسوان رسميًا

تعادل تورينو مع بينيفينتو 2-2 فى الدورى الإيطالى

مونديال اليد: مصر تقترب من ربع النهائى وفوز روسيا وفرنسا والبرتغال والنرويج

أيام زمان

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

رحلة العالمى.. ميدو والحب الأبدى مع الزمالك واللحظات الأقسى فى أوربا

مقالات الرأي
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «٢»
المزيد

الثقافة

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

الجزويت يناقش هاملت الجرافيك المصري..نحميا سعد

محمود عبدالشكور: وداعًا كوثر هيكل أبرز كاتبات الدراما المصرية

أمل الشربينى تكشف تفاصيل أول ترجمة عربية لراوية «تلك الليلة»