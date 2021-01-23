نجوم الفن يودعون المنتج ميدو منيب عقب وفاته بنزيف فى المخ

توفي منذ قليل، المنتج ميدو منيب، نجل شقيق الفنان الكبير الراحل أحمد منيب، عن عمر ناهز 41 عامًا، إثر إصابته بنزيف في المخ، فيما نعي عدد كبير من الفنانين الموزعين والملحنين والمطربين أسرة الراحل، وذلك عبر صفحاتهم المختلفة علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».وقال الملحن محمد مدين: «إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة صديقي المنتج ميدو منيب، ربنا يرحمه ويغفرله ويجعله من أهل الجنة، ويجعل سيرتك الطيبة وقلبك الأبيض في ميزان حسناتك، الدنيا فعلًا مش مستاهلة صراعات، العمر ممكن ينتهي في أي لحظة ومابيبقاش للإنسان غير السيرة».وقال المطرب الشاب مينا عطا: «الله يرحمك ويحسن إليك يا ميدو كنت من أطيب الناس، روحت فجأة كدة، أدعو له بالرحمة» ؛ فيما قال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم: «لا إله ألا الله، توفى صديقنا المنتج ميدو منيب، إنسان جميل وطيب ومجتهد، الله يرحمه».وكانت قد قررت أسرة الراحل إقامة صلاة الجنازة اليوم، عقب صلاة الظهر بالمسجد أمام منزله في 4 عطفة الخليج المصري بجوار مصنع الرشيدي الميزان، بجوار بيت الأسرة بالسيدة زينب، وستكون الدفنة بمقابر آل منيب بالدراسة.يذكر أن الراحل أنتج لعدد كبير من الفنانين خلال الفترة الماضية، منهم ساندي ورنا سماحة وإنجي وشذى، وكان آخر أعماله الإنتاجية طرح ألبوم المطربة الشابة إيمي الطوخي.