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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«الشيوخ الأمريكى» يصوت على تسمية جانيت يلين وزيرة للخزانة.. الإثنين

السبت 23/يناير/2021 - 03:54 ص
الشيوخ الأمريكى
الشيوخ الأمريكى
وكالات
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أكد كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أن المجلس سيصوت على تعيين جانيت يلين وزيرة جديدة للخزانة الأمريكية، يوم الإثنين القادم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس» يأتي ذلك وسط التوقعات بحصولها على موافقة مجلس الشيوخ بسهولة، حيث وافقت لجنة الشؤون المالية في المجلس بالإجماع، يوم الجمعة، على تعيينها في هذا المنصب.

وقال السيناتور الجمهوري مايك كرابو: «لدي خلافات شديدة مع الدكتورة يلين بشأن عدد من مواقفها، وخاصة بشأن سياسة الضرائب، لكنها تعهدت بأنها ستعمل معنًا»، مضيفًا أن نتائج التصويت في اللجنة تدل على سعي المشرعين للتعاون.

ومن بين أهم القضايا التي ستمثل أمام يلين في حال تعيينها، سيكون التعافي الاقتصادي من أزمة كورونا، حيث اقترح الرئيس جو بايدن خطة تحفيز بحجم 1.9 تريليون دولار، وتعهد باستثمار تريليوني دولار آخرين في البنية التحتية ومشاريع الطاقة الخضراء والتعليم والأبحاث لزيادة القدرة التنافسية للولايات المتحدة.

يذكر أن جانيت يلين كانت في وقت سابق رئيسة لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خلال الفترة بين 2014 و2018.

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