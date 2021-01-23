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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أول تصريحات للسيدة التى استغاثت بها فتاة الساحل الشمالى المغتصبة

السبت 23/يناير/2021 - 04:01 ص
فتاة
فتاة
ياسمين شعيب
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كشفت "سوسن. أ" ربة المنزل التي استغاثت بها فتاة الساحل الشمالي المغتصبة، عن وقائع وتفاصيل ما دار بينها وبين الضحية، مشيرة إلى أنها في السابعة من صباح يوم 9 ديسمبر 2020 قامت فتاة بالطرق علي باب فيلتها وهي تستغيث بها وكانت في حالة إنهيار وبكاء شديدين.

وأضافت سوسن، أن كلاب المنطقة كانت تعوي فقامت بسؤال الفتاة وهي في شرفه الطابق الثاني بالفيلا الخاصة بها "الكلب عضك؟ " فقالت لها الفتاة" لا.. أنا مغتصبة وعايزة الإسعاف".

وأوضحت خلال حديثها لـ"الدستور" أن الفتاة قالت لها إنها جاءت مع مديرها في العمل لحضور مؤتمر وقام هو وزملائه بإغتصابها في فيلا بالمنطقة، مشيرة إلي أنها لم تقم بفتح باب فيلتها للفتاة خوفًا من جرائم السرقة وخاصة أن الفتاة غريبة عن المكان وأن المقيمين في المنطقة محددين فقامت بالإتصال بأفراد أمن القرية وعلي الفور أتوا إلي فيلا السيدة المسنة.

وأكدت أنها اتصلت هاتفيًا بالإسعاف وتم نقل الفتاة إلي مستشفى العلمين النموذجي وأوصت المسعفين قبل نقل الفتاة بتحرير محضر بنقطة المستشفى، لافتة إلي أنها تلقت اتصال من أفراد الشرطة وأنها شاهده على الواقعة ولكنها أفادت أنها لم تشاهد الفتاة الا بعد استغاثتها وساعدتها كعمل إنساني.

يشار إلى أن القضية متهم بها «م.م»، قاضٍ بمحكمة الاستئناف، وصديقاه صاحبا مكتب مقاولات، وشركة أجهزة كهربائية، حيث استدرجوا فتاة وقاموا بخطفها عن طريق التحايل واغتصابها بإحدى قرى الساحل الشمالي.

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