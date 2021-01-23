تعزيز التعاون الرياضى بين العراق ومصر

اتفق كلا من العراق ومصر على تنظيم لقاءات رياضية مشتركة ومعسكرات تدريبية خاصة في مجال كرة القدم والألعاب الأخرى، وإقامة توأمة في المجالات الرياضية وإنشاء مراكز للشباب.وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، في تصريحات صحفية له، إن الاتفاقية التي تم اعدادها مع الجانب المصري والعراقي ضمن اللجنة المشتركة العليا، هي في مراحلها الأخيرة للتوقيع، وكانت هناك بعض الملاحظات التي قمنا بتعديلها.وعن جولته في مصر قال درجال: "لقد زرت الأمانة العامة للجامعة العربية والتقيت أمينها العام أحمد أبو لغيط وتم التشاور معه في المجالات المختلفة الخاصة بتطور الرياضة في العراق، إضافة الى افتتاح معهد إعداد القادة في بغداد، وجولة في الملحق العراقي التابع للجامعة العربية، الذي أسهم العراق بانجازه بنسبة %100".وأضاف: "تم التباحث مع الجانب المصري بشأن موضوع الاستثمار في الأندية الرياضية ومراكز الشباب والاستفادة من خبرات الأشقاء المصريين في هذا المجال، كونه يسهم في تضخيم موارد الوزارة".وأوضح أنه قام بزيارة مقر اتحاد كرة القدم المصري وتم الاتفاق على إجراء عدد من المباريات الودية، فضلًا عن إقامة لقاءات مع النجوم السابقين.