رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اتفق العراق ومصر على تنظيم لقاءات رياضية مشتركة ومعسكرات تدريبية خاصة في مجال كرة القدم والالعاب الأخرى

تعزيز التعاون الرياضى بين العراق ومصر

السبت 23/يناير/2021 - 04:05 ص
عدنان درجال
عدنان درجال
وفاء علي
طباعة
اتفق كلا من العراق ومصر على تنظيم لقاءات رياضية مشتركة ومعسكرات تدريبية خاصة في مجال كرة القدم والألعاب الأخرى، وإقامة توأمة في المجالات الرياضية وإنشاء مراكز للشباب.

وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، في تصريحات صحفية له، إن الاتفاقية التي تم اعدادها مع الجانب المصري والعراقي ضمن اللجنة المشتركة العليا، هي في مراحلها الأخيرة للتوقيع، وكانت هناك بعض الملاحظات التي قمنا بتعديلها.

وعن جولته في مصر قال درجال: "لقد زرت الأمانة العامة للجامعة العربية والتقيت أمينها العام أحمد أبو لغيط وتم التشاور معه في المجالات المختلفة الخاصة بتطور الرياضة في العراق، إضافة الى افتتاح معهد إعداد القادة في بغداد، وجولة في الملحق العراقي التابع للجامعة العربية، الذي أسهم العراق بانجازه بنسبة  %100". 

وأضاف: "تم التباحث مع الجانب المصري بشأن موضوع الاستثمار في الأندية الرياضية ومراكز الشباب والاستفادة من خبرات الأشقاء المصريين في هذا المجال، كونه يسهم في تضخيم موارد الوزارة". 

وأوضح أنه قام بزيارة مقر اتحاد كرة القدم المصري وتم الاتفاق على إجراء عدد من المباريات الودية، فضلًا عن إقامة لقاءات مع النجوم السابقين.

موضوعات متعلقة

«صفعتني مرتين ولم أردهما لأنني أحببتها».. حكاية كاميليا مع رشدي أباظة

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

نجل عمرو دياب يشارك الهضبة حفله الغنائى بدبى (صور)

سبب مشادة عبدالله السعيد وعلي جبر في مباراة بيراميدز وسموحة

الصور

image description

توسعة طريق الناصرية بمدخل الفتح وتأهيل البر الغربي لترعة السنط بأسيوط

image description

بدء مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة في دمياط

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

image description

محافظ مطروح يوجه بمنع إشغالات الأرصفة حفاظا على حقوق المشاة (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

سبب مشادة عبدالله السعيد وعلي جبر في مباراة بيراميدز وسموحة

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان في كأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

مواعيد القطارات اليوم السبت 23-1-2021

وفاة طفلة بـ«تحدى التعتيم» على تيك توك

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «٢»
المزيد

الثقافة

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

الجزويت يناقش هاملت الجرافيك المصري..نحميا سعد

محمود عبدالشكور: وداعًا كوثر هيكل أبرز كاتبات الدراما المصرية

أمل الشربينى تكشف تفاصيل أول ترجمة عربية لراوية «تلك الليلة»