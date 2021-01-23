بولندا تطالب بايدن بتعزيز الوجود العسكرى الأمريكى على أراضيها

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن بلاده ستمارس ضغطًا على الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.ونقلت «بلومبرج» عن دودا، الحليف السياسي لسلف بايدن الذي طالب من قبل ببناء «فورت ترامب» لتمركز الجنود الأمريكيين في بولندا، الدولة العضو بحلف شمالي الأطلسي (ناتو)، القول إن ذلك سيصب في مصلحة إدارة بايدن لمواصلة بناء قوة عسكرية لها في أوروبا الشرقية، مشيرًا إلى أن بولندا لطالما رأت أن الولايات المتحدة هي الضامن لأمنها من روسيا المجاورة.