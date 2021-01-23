مالي تشترى 8 ملايين جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا

أعلنت مالي، التي لم تتلق بعد أي جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، أنها سوف تحصل على 8.4 مليون جرعة من معهد الامصال الهندي الذي ينتج لقاح استرازينيكا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء نقلا عن تقرير رسمي لوزارة الصحة.وقالت بلومبرج إن السلطات في مالي تحاول تامين ما يكفي من اللقاحات المضادة لكوفيد 19 في حين تواجه انتشار الموجة الثانية من الفيروس الفتاك.وتتوقع مالي أن يتم تسليم أول جرعات اللقاح قبل نهاية مارس المقبل لتواكب حملة التطعيم المقرر أن تبدأ أول أبريل المقبل، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.