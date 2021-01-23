كوريا الجنوبية: ارتفاع إصابات كورونا لـ74262

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 74262 إصابة حتى الساعة 0730 صباحا بتوقيت سول، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.كما ارتفعت حصيلة الوفيات في كوريا الجنوبية إلى 1328 بينما تعافى 61415 من كوفيد 19-، المرض الناجم عن فيروس كورونا بعد مرورو نحو 52 أسبوعًا على ظهور حالة الإصابة الأولى بكورونا في كوريا الجنوبية.