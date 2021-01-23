«الخطوط الكويتية» تقلص عدد ركاب الرحلات القادمة للبلاد

قالت الخطوط الجوية الكويتية، إنها ستقلص عدد الركاب على رحلات الوصول إلى الكويت؛ اعتبارًا من 24 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.وحسبما أفادت وكالة أنباء "كونا" أوضحت الناقلة الوطنية، أن القرار يأتي بناءً على "تعليمات السلطات الصحية والإدارة العامة للطيران المدني".ولفتت إلى أن القرار يستثنى منه ركاب العمالة المنزلية والترانزيت.بدورها ذكرت صحيفة "القبس" المحلية، أن السعة التشغيلية لرحلات الوصول إلى مطار الكويت ستكون بمعدل 35 راكبًا على كل رحلة خلال الفترة المذكورة.فيما نقلت صحيفة "الأنباء" على لسان عبد الله الراجحي، مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني، قوله إن القرار يشمل كل الشركات العاملة في مطار الكويت، مع اشتراط عدم زيادة أعداد الركاب القادمين إلى 1000 راكب يوميًا.وتعتزم السلطات المختصة في دولة الكويت فرض زيادة مالية على أسعار تذاكر سفر القادمين إلى البلاد، في ظل عزمها إجراء فحوصات "خلو من كورونا".