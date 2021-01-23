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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

البيت الأبيض يفشل فى تحديد موقف بايدن من «الإبادة الجماعية» للأويغور فى الصين

السبت 23/يناير/2021 - 02:50 ص
جين بساكي
جين بساكي
وكالات
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فشلت المتحدثة باسم البيت، جين بساكي، في توضيح موقف الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، حول مسألة "الإبادة الجماعية" لأقلية الأويجور المسلمة في الصين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت بساكي، خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول ما إذا كان بايدن يتوافق مع تقدير وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، الذي وصف إجراءات السلطات الصينية تجاه الأويجور بـ"الإبادة الجماعية": "أعرف أنه سيتم إقرار ترشيح وزير خارجيتنا (أنثوني بلينكين) قريبا جدا، وهو سيقوم بالنظر في عدد من القرارات والتقديرات التي تم إعلانها سابقا".

وتابعت بساكي: "من الواضح أن الرئيس قد تحدث سابقا حول التعامل المروع مع الأويجور لكن لا شيء آخر لدي لإخباركم به. بإمكاني التوجه إلى فريقنا المعني بالأمن الوطني لتحديد ما إذا يوجد لدينا بيان متعلق بالموضوع".

وأصدر بومبيو في 19 يناير، قبل يوم من مغادرته منصب وزير الخارجية وبدء ولاية إدارة بايدن، بيانا قال فيه إن الإجراءات التي تتخذها السلطات الصينية تجاه أقلية الأويجور المسلمة التي تقطن إقليم شينجان غرب الصين تمثل "إبادة جماعية".

وسبق أن فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حزمة عقوبات على مسؤولين صينيين اتهمتهم بالتورط في اضطهاد الأويغور.

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