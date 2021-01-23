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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب تعتمد لقاح «سينوفارم» الصينى لمواجهة كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 04:33 ص
لقاح سينوفارم
لقاح سينوفارم
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اعتمدت وزارة الصحة المغربية لقاح (سينوفارم) الصيني ضد فيروس كورونا المستجد؛ لمطابقته بامتياز المواصفات والمعايير المعتمدة دوليا ولتوصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة.

وذكرت الوزارة- في بيان- أن اجتماع اللجنة المغربية الاستشارية المكلفة بالبت في ملفات التراخيص المستعجلة للقاحات المفترض استعمالها بالمغرب ضد فيروس كورونا، المنعقد اليوم، وافق بالإجماع على مطابقة لقاح (سينوفارم) بامتياز للمواصفات والمعايير المعتمدة دوليا.

وأكدت أن اللقاح قد استوفى جميع الشروط المرتبطة بالجودة والفاعلية والسلامة، وخلوه من أية أضرار جانبية محتملة، مما يمكن اللقاح الصيني من الحصول على ترخيص بشكل مستعجل تستمر مدة صلاحيته 12 شهرا.

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