رفع 15 طن مخلفات من شوارع حى وسط المنيا (صور)

نظم حي وسط مدينة المنيا حملة نظافة مكبرة بشوارع الحي، تمكن خلالها من رفع 15 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة، وتم نقلها لنقاط التجمع تمهيدًا لنقلها للمقلب الوسيط.وأكد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن حملات النظافة التي تنظمها الوحدة المحلية والأحياء والقرى التابعة لها تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا من ناحية، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وشوارعها من ناحية آخرى.وقال عرفات عبدالله، رئيس حي وسط مدينة المنيا، إنه تم تنظيم حملات نظافة لرفع المخلفات والقمامة والأتربة من شوارع الحي، وذلك لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم رفع 15 طن مخلفات من نقاط التجمع وشوارع وميادين الحي.