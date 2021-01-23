اليابان: الإصابات بكورونا تصل إلى 357 ألفًا و174حالة والوفيات إلى 4980

ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيرس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في اليابان إلى 357 ألفًا و174 شخصًا حتى الساعة 07:30 صباحًا بتوقيت طوكيو، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 4980 حالة، وتعافى 279 ألفًا و58 شخصًا من مرض كوفيد-19

ومر حوالي 52 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في اليابان.