أستراليا: إصابات كورونا تصل إلى 28 ألفا و755 إصابة

ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في أستراليا إلى 28 ألفا و755 شخصا حتى الساعة 0730 صباح اليوم بتوقيت سيدني، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.واستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 909 حالات، في حين تعافى 25 ألفا و961 شخصا من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا.ومر حوالي 51 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في أستراليا.