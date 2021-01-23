وزير الدفاع الأمريكى الجديد يؤكد لستولتنبيرغ أهمية الناتو لواشنطن

أكد وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستين في اتصال مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ "أهمية الحلف بالنسبة للولايات المتحدة"، وذلك في أول اتصال له بعد توليه المنصب.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" جاء في بيان للمتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، أن "هذا كان أول اتصال (لأوستين) بزعيم أجنبي بصفته وزيرا للدفاع، وهو أكد على أهمية حلف الناتو بالنسبة للولايات المتحدة".وأضاف البيان أن أوستين وستولتنبيرج بحثا الحفاظ على "موقف الناتو الصلب في ما يخص الردع والدفاع والبعثتين في أفغانستان والعراق".يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي صادق يوم الجمعة على تعيين لويد أوستين وزيرا جديدا للدفاع.