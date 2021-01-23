ضبط جرار يلقى مياه الصرف فى ترعة رى أراضى زراعية بالمنيا

ضبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أحد الجرارات الزرعية أثناء إلقائه مياه الصرف الصحي بإحدي الترع الخاصة بري الأراضي الزراعية، كما أزالت الوحدة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفتين، والتحفظ على الجرار الزراعي ومواد البناء.وقال عماد محمود، رئيس قرية البرجاية، إنه في ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، تم ضبط أحد الجرارات الزراعية أثناء إلقائه مياه الصرف الصحي داخل أحد الترع الخاصة بري الأراضي الزراعية بقرية الإسماعيلية التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية، وتم التحفظ على الجرار وعمل محضر بيئة لصاحب المخالفة طبقًا لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤.وأضاف «محمود» أنه تم إزالة ٢ حالة تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة ٦٠ مترًا بقرية زهرة، والتحفظ على مواد البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومن جانب آخر واصل قسم البيئة بالقرية أعمال النظافة لنطاق البرجاية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.