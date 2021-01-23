تعادل تورينو مع بينيفينتو 2-2 فى الدورى الإيطالى

تعادل فريق تورينو مع مضيفه بينيفينتو بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي.سجل هدفي بينيفينتو كل من نيكولاس فيولا من في الدقيقة (32) من ركلة جزاء وجيانلوكا لابادولا بالدقيقة (60)، فيما أحرز هدفي تورينو اللاعب سيموني زازا في الدقيقتين (51) و(90).بهذه النتيجة أصبح رصيد تورينو 14 نقطة في المركز الثامن عشر، في حين أصبح رصيد بينيفينتو 22 نقطة في المركز الحادي عشر.