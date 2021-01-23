الإمارات تكرم الأديبة هويدا عطا لمساهمتها فى نجاح مشروع التأريخ الشفاهى

قام الأرشيف الوطني الإماراتي برئاسة عبدالله محمد الريسي المدير العام وكيل وزارة شئون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة بتكريم الأديبة والمؤرخة هويدا عطا سفيرة النوايا الحسنة والسعادة بالإمارات لما قدمته من مساهمة كريمة في إنجاح مشروع التأريخ الشفاهي لدولة الإمارات بتقديم شهادة تقديرية لها.وقال عبدالله الريسي إن الأرشيف الوطني يتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتورة هويدا عطا نظرًا للجهود الطيبة والخدمات الجليلة في نجاح مشروع التاريخ الشفاهي لدولة الإمارات العربية المتحدة.ويُعنى التاريخ الشفاهي بتسجيل تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها المعنوي، وتوثيقه عن طريق الروايات الشفاهية وما تناقلته ذاكرة المعمرين والمخضرمين وشهود العصر، ويرصد التاريخ الشفاهي الأحداث التاريخية ونمط الحياة في الماضي لحفظ خصوصيات مجتمع الإمارات المادية والمعنوية للأجيال القادمة من خلال إجراء حواراتٍ صوتية ومرئية تُصنف وتُحفظ لإثراء الأرشيف الوطني.وكانت هويدا عطا قد قدمت شهادات تاريخية موثقة للشخصيات الهامة والموثرة التي قامت بمحاوراتها وتأريخها عبر عملها بأهم الصحف والمجلات الإماراتية والتي نشر منها ببعض الكتب والتي صدرت من أهم دور النشر الإماراتية وورازة الثقافة وحازت علي التقدير العالمي من موسوعة الأرقام القياسية بلندن برئاسة نويل كورين عن كتابها التاريخى الشهير عابروالربع الخالى... رجال مبارك بن لندن يتكلمون"، وأيضا من موسوعة جينيس العالمية وأيضا كتاب أيا لطيفة الكندية وأيام الفيروز_حكاية حب مصرية إماراتية وغيرها.وأعربت هويدا عطا عن فرحتها بهذا التقدير المعنوي، وقالت: لقد كرمت والحمدلله من جهات عالمية ودولية هامة.. ولكن هذه المرة لها طعم خاص لأنه جاء من هذا الكيان الهام المختص، والذي اشابهه بما أقوم به من عمل تأريخي وأرشيفي للاحداث والشخصيات التاريخية الهامة التي كان لها دَور مؤثر في بناء دولة الإمارات منذ أن وطأت قدماي اليها واقمت بها.