رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 23-1-2021

السبت 23/يناير/2021 - 06:18 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
طباعة
يرصد لكم موقع " الدستور" سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية حسبما أفادت التعاملات الصباحية للبنوك اليوم السبت 23-1-2021.

على المستوى المحلي، يواصل سعر الدرهم الإماراتي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم وبلغ متوسط سعر تداوله في أسواق المال المحلية 4.23 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 23-1-2021

استقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي ليسجل 4.26جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي بيريوس ليسجل 4.23 جنيه للشراء و4.30جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي 4.26جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 4.18 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وجاء الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 4.24 بسعر جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع،وسجل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وبلغ في المصرف المتحد 4.18 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

ويأتي الدرهم الإماراتي من خلال فئتين الأولى معدنية فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والثانية الورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات إلى 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

التحقيق فى وفاة عامل حاول نجدة والدته من حريق اندلع بشقتها بأوسيم

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22-1-2021

توجيه عاجل من وزير التنمية المحلية لمحافظ القاهرة بشأن المقاهي المخالفة

شبورة صباحًا وبرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

الصور

image description

توسعة طريق الناصرية بمدخل الفتح وتأهيل البر الغربي لترعة السنط بأسيوط

image description

بدء مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة في دمياط

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

image description

محافظ مطروح يوجه بمنع إشغالات الأرصفة حفاظا على حقوق المشاة (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

سبب مشادة عبدالله السعيد وعلي جبر في مباراة بيراميدز وسموحة

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وفاة طفلة بـ«تحدى التعتيم» على تيك توك

علاء عبد العال يوقع على عقود تدريب نادى أسوان رسميًا

تعادل تورينو مع بينيفينتو 2-2 فى الدورى الإيطالى

مونديال اليد: مصر تقترب من ربع النهائى وفوز روسيا وفرنسا والبرتغال والنرويج

أيام زمان

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

رحلة العالمى.. ميدو والحب الأبدى مع الزمالك واللحظات الأقسى فى أوربا

مقالات الرأي
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «٢»
المزيد

الثقافة

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

الجزويت يناقش هاملت الجرافيك المصري..نحميا سعد

محمود عبدالشكور: وداعًا كوثر هيكل أبرز كاتبات الدراما المصرية

أمل الشربينى تكشف تفاصيل أول ترجمة عربية لراوية «تلك الليلة»