سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 23-1-2021

يرصد لكم موقع " الدستور" سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية حسبما أفادت التعاملات الصباحية للبنوك اليوم السبت 23-1-2021.على المستوى المحلي، يواصل سعر الدرهم الإماراتي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم وبلغ متوسط سعر تداوله في أسواق المال المحلية 4.23 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 23-1-2021استقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي ليسجل 4.26جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي بيريوس ليسجل 4.23 جنيه للشراء و4.30جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.وسجل الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي 4.26جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 4.18 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.وحقق سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وجاء الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 4.24 بسعر جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع،وسجل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وبلغ في المصرف المتحد 4.18 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.ويأتي الدرهم الإماراتي من خلال فئتين الأولى معدنية فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والثانية الورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات إلى 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.