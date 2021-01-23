زيادة معدلات تشغيل الرحلات الجوية بين مصر والسعودية والإمارات

صرحت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن المطارات الرئيسية والأقليمية تشهد خلال الأونة الأخيرة زيادة ركابية وجوية ملحوظة للغاية للرحلات القادمة من المملكة العربية السعودية والإمارات عبر شركات الطيران الوطنية بتللك البلدان أو شركات الطيران الخاصة، رغم الضوابط والمعايير الصحية التي فرضتها السعودية والإمارات لدخول أراضيهما في ظل استمرار انتشار وتفشى فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مطار القاهرة الدولي يستقبل يوميًا ما بين 65 إلى 85 رحلة دولية بين القاهرة ومطارات السعودية والإماراتية عبر شركات الطيران الوطنية المصرية والسعودية والإماراتية، بالإضافة إلى شركات الطيران الخاصة، حيث يتم تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الرحلات بمرحلتي السفر والوصول، وفقًا لاشتراطات وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الاياتا»، ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.وأشارت المصادر، إلى أن مطار برج الدولي بمحافظة الأسكندرية يشهد أيضًا خلال الآونة الأخيرة زيادة معدلات التشغيل للحركة الجوية والركابية الوافدة والمغادرة بين الإسكندرية والسعودية والإمارات، لافتة إلى زيادة رحلات شركات الطيران الخاصة السعودية والإماراتية بنهاية الشهر الجاري، وذلك وسط إجراءات وتدابير صحية مشددة للغاية على الوفود الركابية بمرحلتي السفر والوصول.وأوضحت المصادر، أن السلطات المختصة بمطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين يواصلان تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، فضلًا عن تواصل عمليات التعقيم والتطهير لكافة صالات ومكاتب والمنشآت التابعة للمطار، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي«الإياتا» ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطارات وأطقم الطائرات، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.