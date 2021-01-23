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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السعودية توضح موقفها من مسألة توقيع اتفاق سلام بين المملكة وإسرائيل

السبت 23/يناير/2021 - 01:19 ص
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
وكالات
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أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن السلام بين المملكة وإسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وقال بن فرحان، في مقابلة مع قناة "العربية"، ردا على سؤال حول توقيع عدد من الدول العربية اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، إن هذا القرار سيادي للأطراف التي وافقت على هذا الإجراء، مضيفًا: "نأمل أن يكون لها أثر إيجابي بالأساس على مسار السلام، وعلى تحقيق ما نهدف إليه جميعنا، وهو دولة فلسطينية بعاصمتها في القدس الشرقية".

وتابع: "نرجو أن يكون ما تم دافعا لإسرائيل إلى الانخراط في مفاوضات جادة مع الفلسطينيين للوصول إلى حل نهائي لهذه القضية ولتسوية عادلة تحقق ما نتطلع إليه جميعا. وأنا واثق من أن الدول التي وقعت هذه الاتفاقات حريصة على تحقيق ذلك مثلما حريصون عليه نحن".

وأوضح بن فرحان، ردا على سؤال حول وجود موعد لتوقيع اتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل، أن هذا الأمر "مرهون بتحقيق السلام وتحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وذلك بحسب مبادرة السلام العربية".

وأكد وزير الخارجية السعودي أن مبادرة السلام العربية تبقى العنوان العريض لعلاقة بلاده مع إسرائيل.

وتوصلت 4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، عام 2020، إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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