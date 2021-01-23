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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن.. تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين فى الحديدة

السبت 23/يناير/2021 - 02:14 ص
اشتباكات بين القوات
اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين
وكالات
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تجددت، المواجهات بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة اليمنية، وجماعة "أنصار الله" الحوثية، في محافظة الحديدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" ذكرت قوات "ألوية العمالقة" المكلفة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عبر مركزها الإعلامي، أن "القوات رصدت تحركات مسلحة ومحاولة استحداث تحصينات قرب خطوط التماس في قطاعي شارع الخمسين والصالح شرقي مدينة الحديدة"​​​.

وأكدت: "تصدي الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في خطوط التماس للحوثيين وأجبرتهم على الفرار، بعد مقتل وجرح عدد منهم"، مشيرة إلى "دك تحصينات مستحدثة لعناصر الحوثيين".

وأضاف المصدر، أن "امرأة من أهالي قرية كمران شرقي مدينة الحديدة، قُتلت في انفجار لغم من مخلفات الحوثيين زُرع في حوش البقر جنوب شرقي المدينة".

كما أشار إلى "نزوح عشرات الأسر من حي منظر السكني في مديرية الحوك جنوبي مدينة الحديدة، إثر قصف صاروخي ومدفعي متكرر للحوثيين".

في المقابل، اتهمت جماعة الحوثيين، عبر تلفزيون "المسيرة"، قوات التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، بـ "تنفيذ 152 خرقا في الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها 3 غارات بطيران تجسسي على التُحيتا والجبلية والدُريهمي (جنوبي الحديدة)، وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء شارع الخمسين والجبلية والتُحيتا والدُريهمي".

وذكرت أن "بين الخروقات 29 خرقا بقصف مدفعي و105 خروقات بأعيرة نارية مختلفة".

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