البيت الأبيض: بايدن يكلف إدارته بتقييم التهديد الإرهابى المحلى فى البلاد

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن كلف إدارته باستكمال تقييم شامل لخطر الإرهاب المحلي في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن التقييم سينجزه مكتب مدير المخابرات الوطنية بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي.وأضافت في إفادة صحفية: "نريد تحليلا يستند إلى الحقائق، ويمكننا على أساسه تشكيل السياسة".يذكر أن السلطات الأمريكية فتحت هذا الشهر 25 قضية على الأقل متعلقة بـ"الإرهاب الداخلي" على خلفية أحداث اقتحام مجمع الكابيتول.