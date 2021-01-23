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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يسجل 1138 إصابة جديدة بكورونا

السبت 23/يناير/2021 - 02:14 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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سجلت وزارة الصحة المغربية، 1138 إصابة و29 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع طفيف لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1138، مقابل 1164 في بيانات امس، لتصل إلى مستوى 464844 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 16087 تعتبر نشطة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 29 وفاة جديدة جراء المرض خلال يوم، مقابل 33 الخميس، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 8105 بنسبة فتك عند مستوى 1.7%.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 1351 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 440652 بمعدل تعاف بلغ 94.8%.

وتسلم المغرب، في وقت سابق من الجمعة، أول دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، تتكون من مليوني جرعة للمصل الذي طورته شركة "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد.

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