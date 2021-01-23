مونديال اليد: مصر تقترب من ربع النهائى وفوز روسيا وفرنسا والبرتغال والنرويج

اقترب المنتخب الوطني المصري من التأهل للدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة اليد رقم "27" بفوزه الكبير على نظيره منتخب بيلاروسيا بنتيجة (35-26) في المباراة التي جمعتهما، بالصالة المغطاة لستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة للبطولة، التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.وتضم المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لمونديال اليد منتخبات (مصر والسويد وروسيا وبيلاروسيا وسلوفينيا ومقدونيا الشمالية)، وهي المنتخبات التي تأهلت من الدور التمهيدي عن المجموعتين السابعة والثامنة.وانتهي الشوط الأول من مباراة مصر وبيلاروسيا، بتقدم المنتخب الوطني بفارق سبعة أهداف بواقع (21-14)، وواصل الفراعنة تفوقهم في الشوط الثاني الذي حسموه لصالحهم أيضا بواقع (14-12)، ليفوزوا بإجمالي نتيجة اللقاء (35-26).وفي المجموعة الرابعة أيضا، فاز منتخب روسيا على نظيره منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة (32-20)، كما تعادل منتخب السويد مع نظيره منتخب سلوفينيا بنتيجة (28-28).وبهذه النتائج، ارتفع رصيد منتخب السويد إلى 6 نقاط ليحتل صدارة المجموعة الرابعة، وتقاسم معه المنتخب الوطني المصري صدارة المجموعة بنفس الرصيد من النقاط لكنه حل ثانيا لفوز منتخب السويد في المواجهة المباشرة مع الفراعنة بالدور التمهيدي للبطولة، وحل ثالثا المنتخب الروسي برصيد 5 نقاط (بينها 3 نقاط من الدور التمهيدي)، ثم سلوفينيا في المركز الرابع برصيد 5 نقاط أيضا ولكن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة الدب الروسي، وتجمد رصيد بيلاروسيا عند نقطتين في المركز الخامس، وتقبع مقدونيا في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.وفي المجموعة الثالثة، فاز المنتخب الفرنسي على نظيره الأيسلندي بنتيجة (28-26)، في اللقاء الذي جمعهما على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالدور الرئيسي للبطولة.وفي المجموعة ذاتها، فاز المنتخب البرتغالي على نظيره السويسري بنتيجة (33 - 29)، كما فاز منتخب النرويج على منتخب الجزائر بنتيجة (36-23).وبنتائج الجولة الثانية للدور الرئيسي، رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، وحل المنتخب النرويجي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، يليه منتخب البرتغال في المركز الثالث بنفس الرصيد 6 نقاط، ولكن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة النرويج، في حين تجمد رصيد المنتخب السويسري عند نقطتين في المركز الرابع، كما تجمد رصيد المنتخب الأيسلندي عند نقطتين أيضا (جمعهما من الدور التمهيدي) في المركز الخامس، ولكن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة سويسرا، في حين يظل المنتخب الجزائري بدون نقاط.وفي (كأس الرئيس) للمنتخبات التي حلت في المركز الرابع في منافسات الدور التمهيدي وتتنافس على المراكز من 25 إلى 32 بالبطولة، حقق منتخب المغرب أول انتصار له في البطولة بفوزه على نظيره منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة (٣٢-٢٥)، في المباراة التي جمعتهما بالصالة المغطاة في العاصمة الإدارية، ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الرئيس للمجموعة الثانية.وفي المجموعة ذاتها، حقق منتخب النمسا فوزا صعبا على منتخب تشيلي بنتيجة (33-31).ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 4 نقاط، وحصد منتخب المغرب أول نقطتين، وتجمد رصيد تشيلي عند نقطتين، في حين ظل منتخب كوريا الجنوبية بدون نقاط.ويلتقي في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية من منافسات كأس الرئيس، بعد غد الأحد، منتخب المغرب مع تشيلي، والمنتخب الكوري مع النمسا.