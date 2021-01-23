علاء عبد العال يوقع على عقود تدريب نادى أسوان رسميًا

أعلن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان رئيس النادى، توقيع المدير الفني للفريق الأول، لكرة القدم علاء عبد العال عقود تدريب النادى خلفا للكابتن سامى الشيشيني.وقال سليمان، خلال بيان رسمي صادر عن نادى أسوان إن مجلس إدارة النادى، عقد جلسة مطولة مع المدير الفنى للفريق علاء عبد العال، لبحث مطالب الجهاز الفني بشأن تعاقدات يناير الحالية، والخريطة الفنية للفريق والمراكز المطلوب تدعيمها وبحث وتقييم الأسماء والعناصر المرشحة للإنضمام للفريق بعد ضم وتسجيل اللاعبين: أحمد الألفى وأحمد صبحي، وكذلك تحديد الأسماء التي انتهى دورها مع الفريق ولم تحقق المردود الفنى المنتظر.وأشار سليمان، إلى أن اللقاء شهد تأكيدات وحرص أعضاء المجلس ولجنة الكرة للمدير الفني، على دعمه ومساندته وتوفير كافة الأجواء والظروف التي تساعد اللاعبين والجهاز الفني على الظهور بالصورة التي تليق بنادى أسوان.وأضاف أن المدير الفني علاء عبد العال، وعد ببذل أقصى جهد مع الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق طموحات الإدارة والجماهير لبقاء اسم أسوان بالممتاز، وأنه سيدرس مع الإدارة دائما كل الأمور التي تصب فى مصلحة الفريق إداريا وفنيا.ومن ناحية أخرى، أعلن عبد العال، قائمة فريقه لمواجهة نادى الزمالك، مساء غد السبت على ستاد بتروسبورت بالقاهرة، في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.وقال مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف العام على الكرة، أن القائمة تضم لحراسة المرمي: طلعت الجبلاوى، وعمر رضوان، وخالد وليد.وفي خط الدفاع والوسط: هيثم الفيل، ومحمد خليفة، إسلام صالح، سالمون منساه، أحمد صغيرى، أحمد خالد، أحمد سعيد أوكا، أحمد الألفى، محمد العشرى، محمد جابر، محمود شبانه، أحمد سالم صافي، أحمد صبحى، عمرو الحلوانى، أحمد بلية.وفى خط الهجوم: عمر الداحى، محمد أسامة، جون أفيرى، محمد جمال بيبو، عمرو ناصر، يوسف أسامة نبيه.يذكر أن فريق الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب جدول المسابقة برصيد 19 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر، فى حين يحتل أسوان المركز الـ 15 برصيد7 نقاط جمعهم من فوزين وتعادل واحد.