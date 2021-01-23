نيجيريا: نقص حاد فى إمدادات الأكسجين الطبى بسبب كورونا

أمر الرئيس النيجيرى محمدو بوهارى بسرعة إنشاء 38 وحدة تصنيع لأسطوانات الأكسجين الطبي، بتكلفة قدرها 17 مليون دولار أمريكي.جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة النيجيرية، بعد رصد مشكلات في توريد الأكسجين الطبي إلى المشافي النيجيرية، التي يتوافد إليها الآلاف من مصابي كورونا.ووجه الرئيس النيجيري، وزيرة المالية زينبو أحمد بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة؛ لبدء تنفيذ التوجيه الرئاسي، بالنظر إلى تصاعد أعداد المصابين جراء الموجه الثانية لوباء كورونا إلى ما يقارب ألف حالة إصابة يوميا، وهو المعدل الذي يصل في لاجوس بجنوب نيجيريا إلى 1964 إصابة؛ نظرا لكثافة أعداد سكانها.وفي سياق متصل، اعتمدت الحكومة النيجيرية مليون دولار؛ لإصلاح أعطال مضخات الأكسجين في المشافي النيجيرية.