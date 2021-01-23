السودان توقع اتفاقية لبناء القدرات التقنية مع الوكالة الأمريكية للتنمية

وقعت وزارة الخارجية السودانية، ممثلة في مدير مركز المعلومات والاتصالات السفير حسن عبد السلام عمر، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ممثلة في شريكها "كيمونكس" العالمية للتنمية، اتفاقية لبناء القدرات التقنية لوزارة الخارجية، وذلك عبر منحة تقدر بـ 160 ألف دولار.وذكرت وزارة الخارجية السودانية- في بيان- أن المنحة تهدف إلى بناء المقدرات التقنية لمركز المعلومات بوزارة الخارجية، وذلك عبر تقديم العون التقني والاستشاري لرفع القدرات التقنية لوزارة الخارجية، تمهيدا للتحول إلى برامج الدبلوماسية الرقمية وتقديم الخدمات الالكترونية، لافتة إلى أن المنحة تشمل تقديم العتاد التقني لوزارة الخارجية وتدريب الكوادر الفنية بالوزراة.وتعتبر هذه المنحة المرحلة الأولى من برامج الدعم التقني المقدم للوزارة ولحكومة الفترة الانتقالية بالسودان، وتعد نقطة تحول في العلاقات السودانية الأمريكية على ضوء رفع الحظر التقني المفروض على السودان، الذي حرمه من جلب المعدات والبرمجيات والتعامل المباشر لشركات التقنية الأمريكية والمؤسسات الحكومية السودانية.