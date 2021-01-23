مصر للطيران تسير 56 رحلة دولية وداخلية بمطار القاهرة.. اليوم

تسير شركة مصرللطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم السبت، 56 رحلة جوية بمعدل 24 رحلة دولية إلى كل من، تورنتو، بيروت، جدة، بغداد، الرياض، دبي، أكرا،الدوحة، تونس، لاجوس، المدينة المنورة، أبوجا، أبوظبي، مدريد، الشارقة، أديس أبابا، الخرطوم، موسكو، الدمام، لندن، باريس، إسطنبول، بروكسل، جينيف، أمستردام، روما، ميوينخ، نيويورك، أثينا، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، بالإضافة إلى 12 رحلة داخلية إلى كل من، شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6564 راكبًا بمختلف الجنسيات.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية، لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.