سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021
السبت 23/يناير/2021 - 07:46 ص
هبه محمدطباعة
سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021، ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت "جوجل" من قبل المواطنين والشباب المقبلين والمستثمرين، عن أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، حيث ارتفع سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية بلندن ليشهد معها صعود أسعار الذهب في مصر اليوم، بشكل طفيف في نهاية التعاملات المسائية اليوم بعد تسجيلها تراجعًا في بداية التعاملات الصباحية في السوق المحلية لمحال الصاغة.
وينشر "الدستور" للمواطنين والشباب المقبلين والمستثمرين، سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021، وتشمل أسعار الذهب كالتالي: ( سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 - سعر الجنيه الذهب اليوم السبت).
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أسعار الذهب في مصر اليوم السبتوكشف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا سجل ارتفاعًا بنحو جنيهان ليبلغ سعر الجرام نحو 812 جنيهًا، مقارنة بنحو 810 جنيهات في منتصف التعاملات اليوم، غير متضمنه المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.
وينشر "الدستور" للمواطنين والشباب المقبلين والمستثمرين، سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021، وتشمل أسعار الذهب كالتالي: ( سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 - سعر الجنيه الذهب اليوم السبت).
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 23-1-202
سعر جرام الذهب اليوم عيار 24وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 ارتفاعًا في التعاملات اليومية ليسجل سعره نحو 928 جنيهًا، ويعتبر جرام الذهب عيار 24 العيار الأكثر في مصر.
سعر جرام الذهب اليوم عيار 21وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات اليومية، ليسجل سعره نحو 812 جنيهًا، ويعتبر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًا.
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ارتفاعه ليسجل سعره نحو 698 جنيهًا في التعاملات الآن بسوق الذهب غير متضمنه المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-1-2021وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر نحو 6494 جنيهًا، ليصل وزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا.
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