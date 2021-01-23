أسعار الذهب في مصر اليوم السبت

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 23-1-202

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-1-2021

وكشف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا سجل ارتفاعًا بنحو جنيهان ليبلغ سعر الجرام نحو 812 جنيهًا، مقارنة بنحو 810 جنيهات في منتصف التعاملات اليوم، غير متضمنه المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.وينشر "الدستور" للمواطنين والشباب المقبلين والمستثمرين، سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021، وتشمل أسعار الذهب كالتالي: ( سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 - سعر الجنيه الذهب اليوم السبت).وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 ارتفاعًا في التعاملات اليومية ليسجل سعره نحو 928 جنيهًا، ويعتبر جرام الذهب عيار 24 العيار الأكثر في مصر.وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات اليومية، ليسجل سعره نحو 812 جنيهًا، ويعتبر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًا.واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ارتفاعه ليسجل سعره نحو 698 جنيهًا في التعاملات الآن بسوق الذهب غير متضمنه المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر نحو 6494 جنيهًا، ليصل وزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا.