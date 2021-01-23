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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

السبت 23/يناير/2021 - 07:46 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
هبه محمد
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سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021، ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت "جوجل" من قبل المواطنين والشباب المقبلين والمستثمرين، عن أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، حيث ارتفع سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية بلندن ليشهد معها صعود أسعار الذهب في مصر اليوم، بشكل طفيف في نهاية التعاملات المسائية اليوم بعد تسجيلها تراجعًا في بداية التعاملات الصباحية في السوق المحلية لمحال الصاغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت

وكشف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا سجل ارتفاعًا بنحو جنيهان ليبلغ سعر الجرام نحو 812 جنيهًا، مقارنة بنحو 810 جنيهات في منتصف التعاملات اليوم، غير متضمنه المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

وينشر "الدستور" للمواطنين والشباب المقبلين والمستثمرين، سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021، وتشمل أسعار الذهب كالتالي: ( سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 - سعر الجنيه الذهب اليوم السبت).

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 23-1-202

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 ارتفاعًا في التعاملات اليومية ليسجل سعره نحو 928 جنيهًا، ويعتبر جرام الذهب عيار 24 العيار الأكثر في مصر.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات اليومية، ليسجل سعره نحو 812 جنيهًا، ويعتبر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ارتفاعه ليسجل سعره نحو 698 جنيهًا في التعاملات الآن بسوق الذهب غير متضمنه المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-1-2021 

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر نحو 6494 جنيهًا، ليصل وزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا.

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