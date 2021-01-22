حق الرد.. ماجد سامى يرد على مقال اتهمه بالهروب بـ 9 مليارات جنيه

أرسل رجل الأعمال المهندس ماجد سامي، ردا على ما كتبته الزميلة ناهد السيد فى "الدستور" الخميس 21 يناير 2021 بعنوان "هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ الحسبنة".وإعمالا لمبدأ حق الرد، وفق القيم الصحفية والمهنية، وضوابط قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، الذي تلتزم بها مؤسسة "الدستور"، ننشر رد رجل الأعمل، دون أى تدخل من جانبنا.بداية السيد المهندس ماجد سامي هو أحد المساهمين في شركه انديه وادي دجله "ش م م" المالكة لكافة انديه وادي دجله وقد تولي رئاسة مجلس أداره الشركة خلال الفترة السابقة واعتذر حاليا عن تولي هذا المنصب بغرض فصل الإدارة عن الملكية وأصبح من ضمن المساهمين والذي يبلغ عددهم أكثر من ٢٠٠ مساهم، ولم يهرب ولم يستولي على أموال تخص الشركة كما ذُكر في المقال المشار اليه سابقا، ولم تصدر في حقه احكام تمنعه من السفر ومقيم بمصر اقامه دائمة.وأما عن الإجابة عن الأسئلة التي وردت فلم ولن يتم بيع الاندية وبالتالي لا يوجد مشتري ولم يتغير النشاط وما ورد في المقال هو مجرد استنتاجات ينتج عنها إثاره البلبلة بين اعضاء الأندية. وآما ما ورد عن التسجيل في وزاره الشباب والرياضة من معلومات مضلله فنوضح انه، لا يوجد تسجيل للعضويات في وزاره الشباب والرياضة او مديريتها ولكن يتم إشهار الأندية أو منح تراخيص للأندية الخاصة وهذا ما ينطبق علي أندية وادي دجله المملوكة لشركه الأندية، فنادي وادي دجله المعادي وهو اول باكورة انديه شركه الأندية، مشهر من قبل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بالقرار رقم 45 لسنه 2010 وتم اشهاره لعدم وجود قانون ينظم عمل الأندية الخاصة ويخضع لإشراف وزاره الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ويعمل وفق القانون واللوائح المنظمة لعمل الأندية الرياضية وتبدأ ارقام عضويه اعضائه بـ 0100 أما باقي الأندية وهي انديه وادي دجله أكتوبر 1 -أكتوبر 2 - الشيراتون - النخيل - الاسكندرية فهي انديه خاصه وصادر لها تراخيص من وزاره الشباب والرياضة طبقا لقانون الرياضة رقم 71لسنه 2017 وتخضع أيضا لإشراف وزاره الشباب والرياضة طبقا لاشتراطات الترخيص الممنوح لها وتبدأ ارقام عضوية اعضائها بـ 0400. كما ان كافة الاعضاء سواء في النادي المشهر او باقي الاندية المرخص لها متساوين تماما في كافة الحقوق والالتزامات وشكل ونوع العضوية، كما ان العضوية ممتدة للأبناء واحفاد الاحفاد ولا يجوز التنازل عنها او استرداد مبالغ العضوية لان القانون واللوائح لا تسمح بذلك مثل كافة انديه مصر.أما فيما يتعلق بزياده رسم الاشتراك السنوي، فهذه الزيادة تمت طبقا للائحة الوزارة ولم تتجاوز 15 ٪بواقع زياده مقدارها 110 ج سنويا للمشترك كفرد، و240ج سنويا لأسره من 5 افراد وقد تقررت لتستطيع الشركة الاستمرار في اداء رسالتها وخدماتها المقدمة للأعضاء بالرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال عام 2020 نتيجة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد التزمت بدفع كافه الأجور والرواتب دون خصم او تسريح عامل واحد مع استمرار الصرف علي خطط التطوير بجانب التكاليف الإضافية الهائلة لأعمال التطهير والتعقيم والإجراءات الاحترازية والمستمرة حتي الآن.هذا واود الإشارة الي ان قانون الرياضة قد نظم الطريق للفصل في النزاعات التي تنشأ بين عضو النادي وجهه الإدارة باللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي ونحن نحترم القانون ونلتزم بما يُصدر من احكام في هذا الشأن.