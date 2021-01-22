«الأمم المتحدة» تؤكد على ضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية للخروج من أزمة كورونا

صرح الدكتور وليد على الحناوي، المتحدث الإعلامي الرسمي للمنظمة العربية للسياحة، بأن خبراء السياحة أكدوا على ضرورة اهتمام حكومات دول العالم والقطاع الخاص على السياحة الداخلية والسياحة البيئية والتنمية المستدامة للسياحة والسياحة الخضراء، لتعويض الخسائر الناجمة عن آثار جائحة فيروس كورونا «Covid-19» في مجال السياحة، جاء ذلك خلال الندوة العالمية، والتي نظمتها منظمة التأثير الأكاديمي للأمم المتحدة (UNAI) تحت عنوان «75 دقيقة من المحادثة بإعادة التفكير في السياحة».وأضاف «الحناوي»، في تصريحات خاصة، أن الندوة ‏جاءت بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء هيئة الأمم المتحدة، وشارك بها كل من هيئة منطقة البتراء للتنمية والسياحة، وكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم (مصر)، وكلية HEC قرطاج للأعمال (تونس) ، والمركز العربي لدراسة الفن بجامعة نيويورك - أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)، وكلية العلوم التطبيقية - نزوى (عمان)، ومحطة بي بي سي الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للغات والاتصالات، والعديد من الهيئات والجهات المعنية بالسياحة الدولية والإقليمية.وتم التوصل إلى ضرورة أخذ الدروس المستفادة من الأزمة الحالية، ومنح تسهيلات على السياحة والسفر، وإلغاء الفائدة على القروض، وإلغاء الضرائب، والاهتمام بالسياحة الريفية والمهن اليدوية والحرفية.وأوضح «الحناوي»، أن المنظمة شاركت بالحوار خلال الندوة، حيث تم التحدث عن أهمية صناعة السياحة على مستوى العالم عامةً وعلى مستوى الوطن العربي خاصةً، وضرورة عمل الدول والحكومات على دعم وتطوير السياحة بأنواعها، مع الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه وتأهيله.