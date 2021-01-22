رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأمم المتحدة» تؤكد على ضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية للخروج من أزمة كورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:18 م
الدكتور وليد على
الدكتور وليد على الحناوي
رامى حسين
طباعة
صرح الدكتور وليد على الحناوي، المتحدث الإعلامي الرسمي للمنظمة العربية للسياحة، بأن خبراء السياحة أكدوا على ضرورة اهتمام حكومات دول العالم والقطاع الخاص على السياحة الداخلية والسياحة البيئية والتنمية المستدامة للسياحة والسياحة الخضراء، لتعويض الخسائر الناجمة عن آثار جائحة فيروس كورونا «Covid-19»  في مجال السياحة، جاء ذلك خلال الندوة العالمية، والتي نظمتها منظمة التأثير الأكاديمي للأمم المتحدة (UNAI) تحت عنوان «75 دقيقة من المحادثة بإعادة التفكير في السياحة».

وأضاف «الحناوي»، في تصريحات خاصة، أن الندوة ‏جاءت بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء هيئة الأمم المتحدة، وشارك بها كل من هيئة منطقة البتراء للتنمية والسياحة، وكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم (مصر)، وكلية HEC قرطاج للأعمال (تونس) ، والمركز العربي لدراسة الفن بجامعة نيويورك - أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)، وكلية العلوم التطبيقية - نزوى (عمان)، ومحطة بي بي سي الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للغات والاتصالات، والعديد من الهيئات والجهات المعنية بالسياحة الدولية والإقليمية.

وتم التوصل إلى ضرورة أخذ الدروس المستفادة من الأزمة الحالية، ومنح تسهيلات على السياحة والسفر، وإلغاء الفائدة على القروض، وإلغاء الضرائب، والاهتمام بالسياحة الريفية والمهن اليدوية والحرفية.

وأوضح «الحناوي»، أن المنظمة شاركت بالحوار خلال الندوة، حيث تم التحدث عن أهمية صناعة السياحة على مستوى العالم عامةً وعلى مستوى الوطن العربي خاصةً، وضرورة عمل الدول والحكومات على دعم وتطوير السياحة بأنواعها، مع الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه وتأهيله.

موضوعات متعلقة

الصحة: 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و52 حالة وفاة

تردد قناة mix movies الجديد 2021

براتب 3250 جنيها.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بشركات أمن

السودان: ارتفاع عدد ضحايا أعمال العنف في الجنينة لـ161 قتيلا

الصور

image description

توسعة طريق الناصرية بمدخل الفتح وتأهيل البر الغربي لترعة السنط بأسيوط

image description

بدء مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة في دمياط

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

image description

محافظ مطروح يوجه بمنع إشغالات الأرصفة حفاظا على حقوق المشاة (صور)

الأكثر قراءة

الصحة: 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و52 حالة وفاة

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

تاج الدين: كورونا موجود منذ 2002.. والأجسام المضادة تستمر لـ9 أشهر

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

باريس سان جيرمان يفوز على مونبلييه برباعية نظيفة فى الدورى الفرنسى

بوروسيا مونشنجلادباخ يفوز على دورتموند 4-2 فى الدورى الألمانى

النرويج تفوز على الجزائر 36-23 بالدور الرئيسى لمونديال اليد

تعادل سلوفينيا مع السويد (28-28) يشعل حسابات المجموعة الرابعة بمونديال اليد

أيام زمان

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

رحلة العالمى.. ميدو والحب الأبدى مع الزمالك واللحظات الأقسى فى أوربا

«صفعتني مرتين ولم أردهما لأنني أحببتها».. حكاية كاميليا مع رشدي أباظة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «٢»
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

محمود عبدالشكور: وداعًا كوثر هيكل أبرز كاتبات الدراما المصرية

سهراية الليل.. كتاب يرصد الحكايات الشعبية للأطفال

رؤوف عياد.. من «الهيبز» لسحب الجنسية المصرية