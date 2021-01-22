حضور كبير في عزاء اللواء محمد عادل حسنين بطل حرب الاستنزاف (صور)

أقيم اليوم عزاء اللواء أركان حرب محمد عادل حسنين، أحد أبرز قادة حرب الاستنزاف وقائد معركة حائط الصورايخ 1970، وحضره أهل الفقيد وشخصيات عامة وأصدقاء البطل الراحل.

وقام الشيخ محمود الطوخي والشيخ محمود الشحات أنور بتلاوة القرآن الكريم.

يذكر أن الفقيد كان قائدا للكتيبة 416 برتبة رائد وهو أول من أسقط الطائرة الفانتوم للعدو وقام بإسقاط 9 طائرات منها: السكاي هوك.

حصل الراحل على أرفع وسام عسكري، وهو نجمة الشرف العسكرية، ومن بعده نجمة سيناء، ثم نوط الشجاعة من الطبقة الأولى.