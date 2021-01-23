البيئة: دفن دولفين نافق مع توثيق الإجراءات للاستفادة منها فى البحث العلمى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم دفن الدولفين النافق بأحد الشواطئ الخاصة بقرية سياحية بمنطقة العين السخنة وفق الأساليب الصحية الآمنة بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها في البحث العلمي بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وفرع جهاز شئون البيئة بالسويس.وكانت وزارة البيئة تلقت من خلال فرع جهازها التنفيذى بالسويس بلاغًا يفيد بوجود دولفين نافق بشاطئ خاص بأحد القرى السياحية بالعين السخنة وفور تلقى البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتشكيل لجنة من المختصين لفحص البلاغ بالتعاون مع الجهات المختصة.أوضحت وزيرة البيئة أن المعاينة أسفرت عن بيان نوع الدولفين النافق وهي أنثى من نوع ذات الأنف الزجاجي طولها حوالي 210سم وعرضها 40 سم وهي منتشرة بالبحر الأحمر وليست مهددة بالإنقراض قد ألقتها أمواج البحر بالشاطئ، وأن سبب الوفاة يرجح تعرضها لافتراس من سمكة قرش أدت إلى وفاتها، كما أنها في حالة تحلل يصعب معها تحنيطها وقد تم دفنها فى منطقة آمنة وبالطرق الآمنة مع توثيق كافة الإجراءات.