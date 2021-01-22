«احمي نفسك».. الكلام ينقل «عدوى كورونا» أكثر من السعال

أكد خبراء غربيون أن الحديث المتبادل بين الأشخاص يمكنه نقل العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالمعدل نفسه الذي ينقله السعال، حسبما نشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية.وكشف الخبراء عن أن التحدث بين الأشخاص يملأ الهواء بالقطرات التي قد تكون محملة بكورونا، ومن ثم يستنشقها الطرف الأخر، وتنتقل إليه العدوى.وقالوا: "التحدث المتبادل دون الالتزام بالاجراءات الوقائية يعد جريمة أسوأ من أي شيء يمكنه نقل الإصابة بفيروس سارس-كوفيد-2".وأشارو إلى أن أكثر الطرق شيوعًا لانتشار كوفيد-19 من شخص إلى آخر هي الاتصال المباشر للقطرات أو انتقالها عبر الهواء، او ترسب تلك القطرات على الأسطح، بالإضافة إلى التحدث.وتابعوا: "هناك فرق بين نوع القطرات المعدية التي تتولد عندما يتحدث الشخص أو يسعل، فالحديث أو التنفس، على سبيل المثال، ينتج عنه الكثير من القطرات صغيرة الحجم التي يمكن أن تنتقل لفترة أطول، وتكون أكثر عدوى، مما يجعل التحدث والكلام نشاطًا أكثر خطورة من السعال".وأوضحوا أن الأدلة تشير إلى أن التحدث هو سبب انتشار فيروس كورونا المستجد بسهولة في الأماكن المغلقة بشكل أكبر من انتشاره في الهواء الطلق، متابعين: "القطرات ذات الأحجام الدقيقة الناتجة عن التحدث أو التنفس تنتقل لمسافات أطول عبر الهواء، والأمر لا يستغرق سوى ثوانٍ لكي تنتقل القطرات لمسافة أطول من مترين".وأكد الخبراء أن عدد الجسيمات المعدية في الهواء يبدأ في الانخفاض ما بين دقيقة واحدة وسبع دقائق بعد السعال، بينما الحديث لمدة 30 ثانية يعلق المزيد من الجسيمات التي يمكن أن تبقى في الهواء لمدة تصل إلى 30 دقيقة، ما يعني أن الجسيم المعدي سيكون أكثر خطورة عند انتشاره عن طريق الكلام من السعال.وأشاروا إلى أنه من المرجح أن يصاب الشخص المصاب بالعدوى إذا كان يقف على مقربة من شخص يتحدث أو حتى يتنفس بحمل فيروسي مرتفع.وأضافوا أنه يشتبه في أن ما يصل إلى 45% من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم مرتبطة بالحالات التي لا تظهر عليها أعراض، أي الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض للعدوى ولكنهم ما زالوا يعملون كناقل للفيروس.وقال الخبراء إن الحفاظ على إجراءات الوقاية وارتداء الكمامات ونظافتها يخفف من عامل الخطر، موضحين: "الكمامات عالية الجودة، خاصة تلك التي تحتوي على مرشحات ثلاثية الطبقات وأخرى مؤمنة، تحمي من خطر الجزيئات المحمولة في الهواء حيث يمكنها تصفية بعض القطرات على الأقل من الوصول إليك، لذلك لا تزال الأقنعة والتباعد الاجتماعي أكثر الإجراءات فعالية ووقائية في إبطاء انتشار الفيروس".