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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رفض دفع إتاوة.. حكاية مقتل «دوكشة» على يد «الأبيض» (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 11:21 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
احمد التمساح
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سيطر الحزن على شارع إبراهيم عودة بمنطقة دار السلام بالقاهرة، بعد مقتل محمد رمضان الشهير بـ"دوكشة" الذي لم يتخط 37 من عمره، طعنا بالسكين ليسقط جثة هامدة أمام المارة على يد بلطجي بسبب رفضه دفع إتاوة.

يحكي شقيق "دوكشة" أن أخاه اشترى بيتا بجانبهم وبدأ في ترميمه لينتقل فيه مع أطفالة الثلاثة، وبعد مرور أيام قليلة أتى إليه شخص عاطل وأراد أن يأخذ "إتاوة" من "دوكشة"، وبعد رفضه هدده بالقتل وفي اليوم الثاني أتى البلطجي إلى منزل المجني عليه وتطور الأمر بينهما إلى مشادة كلامية ليقوم بتحضير آلة حادة ويطعن المجني عليه في فخده الأيسر ليسقط غارقا في دمائه جثة هامدة تاركًا 3 بنات أكبرهن تبلغ من العمر عشرة سنوات.

تستكمل زوجة المجني عليه قائلة إنه في يوم الحادث خرج "دوكشة" من المنزل بكامل شياكته وودع بناته الثلاث دون توقع لأي غدر يحدث، وعند خروجه من المنزل تفاجئ بحضور البلطجي ومعه اثنان ليخرج أحدهم مسدسا ويضرب 4 طلقات في الهواء لتفريق الأهالي، ويأتي الثاني ويطعنه في فخده الأيسر طعنة غدر نافذة لتقطع الشريان الرئيسي.

وتابعت: "زوجي كان في حاله ومحبوب من كل الناس، إيه ذنبه يتقتل وإيه ذنب الأطفال دي تتيتم"، مطالبة بالإعدام ممن يتموا 3 بنات وتسببوا في تفكيك شمل أسرة سعيدة.

على الفور، انتقل رجال مباحث القسم برئاسة الرواد أحمد مختار، معاون أول المباحث، ومحمد أكرم وعبد الرحمن رجائي، معاوني المباحث، وتم العثور على جثة شاب يدعى "محمد رمضان"، ومقيم بدائرة القسم.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم "أنس الأبيض"، تمكن رجال مباحث القسم من ضبطه، وبإخطار العميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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