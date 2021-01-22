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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

شفاء 49 مصابا بفيروس كورونا فى الوادى الجديد

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:06 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
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أعلن البيان الصادر من لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد والمشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم وبرئاسة الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ.

وأكد البيان بتوقيع 208 غرامات مالية على المخالفين للإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة خلال أسبوع وإغلاق مقهى لمخالفة قرار منع الشيشة بموجب قرار منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز ونوابهم.

وحذر البيان نحذر من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية.

وشدد البيان على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة.

وناشد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المواطنين تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط علي المنظومة الصحية، والإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتوجه لأقرب مستشفى فور ظهور أي من الأعراض.

كما أكد على تواصل إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمات بكافة المراكز.

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