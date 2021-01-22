«العربية للسياحة» تشارك في ندوة لمناقشة أوضاع القطاع

شاركت المنظمة العربية للسياحة في الندوة العالمية تحت عنوان "75 دقيقة من المحادثة حول إعادة التفكير في السياحة" يوم الخميس 21 يناير 2021 في إطار مناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء هيئة الأمم المتحدة.وقال المتحدث الإعلامي الرسمي للمنظمة العربية للسياحة الدكتور وليد على الحناوي، إن المنظمة شاركت بوفد برئاسة خالد مراد رضا الأمين العام المساعد للمنظمة في الندوة العالمية تحت عنوان "75 دقيقة من المحادثة بإعادة التفكير في السياحة"، والتي نظمتها منظمة التأثير الأكاديمي للأمم المتحدة (UNAI) مساء يوم الخميس 21 يناير 2021 م عبر تقنية الفيديو كونفرانس في إطار مناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء هيئة الأمم المتحدة، بناء على دعوة منظمة السياحة العالمية لهيئة الأمم المتحدة.وشارك بالندوة كل من هيئة منطقة البتراء للتنمية والسياحة وكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم (مصر)، وكلية HEC قرطاج للأعمال (تونس)، والمركز العربي لدراسة الفن بجامعة نيويورك - أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)، وكلية العلوم التطبيقية- نزوى (عمان) ومحطة بي بي سي الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للغات والاتصالات والعديد من الهيئات والجهات المعنية بالسياحة الدولية والإقليمية، حيث أكد المتحدثون والمشاركون في الندوة عن أهمية الاعتماد على عدة عوامل لتعويض الخسائر الناجمة عن آثار جائحة فيروس كورونا Covid-19 في مجال السياحة ومنها حث حكومات دول العالم والقطاع الخاص على السياحة الداخلية والسياحة البيئية والتنمية المستدامة للسياحة والسياحة الخضراء وأخذ الدروس المستفادة من الأزمة الحالية ومنح تسهيلات على السياحة والسفر وإلغاء الفائدة على القروض وإلغاء الضرائب والاهتمام بالسياحة الريفية والمهن اليدوية والحرفية.وأوضح "الحناوي" أن المنظمة كان لها مشاركة بالحوار خلال الندوة حيث تم التحدث عن أهمية صناعة السياحة على مستوى العالم عامةً وعلى مستوى الوطن العربي خاصةً وضرورة عمل الدول والحكومات على دعم وتطوير السياحة بأنواعها مع الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه وتأهيله مشيرًا إلى دور المنظمة العربية للسياحة في التعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا وما أصدرته من العديد من التقارير والتحليلات عن وضع السياحة الحالي في المنطقة العربية وأهمية توحيد الإجراءات الاحترازية بكافة الدول لتسهيل تنقل السائحين مشيرًا إلى أهمية تدريب وتأهيل كافة العاملين بهذه الصناعة الكبرى وخاصةً في مجال التطور التكنولوجي والتحول الإلكتروني والمعلومات البيو مترية، مؤكدًا بأن كافة البرامج الترويجية والتسويقية للوجهات السياحية ستختلف آلية عملها والتعريف بها بناءً على تطورها التكنولوجي وبأن صناعة السياحة لن تقاس مستقبلًا بالكم بل ستقاس بالكيف حيث ستنجح الوجهات التي تحقق جودة في الخدمات المقدمة بدولها تتناسب مع تكنولوجيا العصر، منوها بدعوة المنظمة لكافة البلدان العربية لتنمية السياحة الداخلية التي ستمثل رافد اقتصادي هام يدعم هذه الصناعة الكبرى للاستمرار في ظل الظروف الآنية.والجدير بالذكر نتيجة لجائحة فيروس كورونا كوفيد 19 بعام 2020 م فقد سببت خسائر في الناتج المحلى الإجمالي العالمي بحدود 12،5 تريليون دولار أمريكي في عام 2020 مقدرة بأن خسائر القطاع السياحي عالميا وصلت لترليون دولار أمريكي، بالإضافة لخسائر شركات الطيران عالميا وصلت لـ419 مليار دولار وتوقعت تقارير المنظمة أيضا انخفاض ناتج قطاع السياحة على مستوى العالم العربي بنسبة 70% حيث حقق في عام 2019 م بحدود 313،6 مليار دولار ونتيجة للجائحة بعام 2020 سبب خسائر وصلت إلى 220 مليار دولار أمريكي مما أدي إلى انخفاض حاد في الحركة السياحية بالمنطقة وأثر على العديد من القطاعات بما في ذلك تجارة التجزئة والأغذية والمشروبات والضيافة والخدمات المالية والذى سينتج عنه فقد العديد من الوظائف التي تعمل بهذه الصناعة الكبرى. ولهذا الصدد فقد قدمت المنظمة عدة توصيات فور انتهاء جائحة كورونا لتنمية وتطوير السياحة العربية وهي كالتالي:1- تعكف المنظمة لأطلاق صندوق عربي للتنمية السياحية يهدف لجذب مزيد من الاستثمارات الي عالمنا العربي وللحد من المخاطر التي يتعرض قطاعي السياحة والطيران المدني بالوطن العربي ويعمل تحت مظلة المنظمة العربية للسياحة ويختار له مجلس أمناء من الخبراء والمسؤولين على مستوى الوطن العربي وذلك لمساعدة وزارات وهيئات السياحة لتقوية قدراتها التنموية واللوجستية للتعامل مع الكوارث والصدمات والحد من الآثار المترتبة عليها من خلال تعزيز معرفتها بالمخاطر المالية والاقتصادية المرتبطة بها وبسبل الوقاية منها.2- الاستفادة من اتفاقية المنظمة مع البنك الإسلامي للتنمية – المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لإصدار بوالص ضمان الاستثمار والتي تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الدولية إلى العالم العربي مع تحقيق أعلى درجات الأمان لحفظ تلك الاستثمارات وتنميتها.3- الاستفادة من خدمات بوليصة تأمين السفر التي تسعى المنظمة لتنفيذها خلال الفترة الحالية مع تغطية فيروس كورونا والتي تهدف إلى تشجيع السائح العربي للانتقال والسفر إلى البلدان العربية.4- الاستفادة من خدمات بطاقة السائح العربي الائتمانية والتي تسعى المنظمة لتنفيذها مع أحد البنوك الكبرى بعالمنا العربي.5- الاستفادة من خدمات مركز التحكيم بالمنظمة الذي يعمل على حل كافة القضايا السياحية التي تخدم كافة المستثمرين في صناعة السياحة بالدول العربية.6- إقامة موقع افتراضي على شبكة الإنترنت لتعريف السائح العربي والدولي بعدة جهات بأهم الوجهات السياحية بالعالم العربي تكون كنموذج لجذب مزيد من السائحين إلى عالمنا العربي.