«تعافي مع سبق الإصرار والرصد».. أعراض طويلة الأمد لمصابي كورونا

بدأ الأمر مع بداية العامة الدراسي الجديد، وإقبال الطلاب على المدارس والجامعات بعد عام طوارئ كورونا كما اتفق الجميع على تسميته، من بين هؤلاء كانت هاجر السيد، طالبة الدراسات العليا بجامعة السويس، وفي الأسبوع الأول، شعرت بأعراض الإعياء الشديدة منها السعال والقيء مع ارتفاع كبير في درجة الحرارة التي تراوحت بين 38.5 و40 درجة، هُنا قامت بعمل مسحة فتبين إصابتها بالفيروس.استغرقت هاجر ثلاثة أسابيع بالحجر المنزلي حتى ظهرت سلبية المسحة، لكن طيلة شهرين من بعد إتمام الشفاء، ظهرت عليها أعراض وأصاب جسمها آلام متغيرة، جعلتها تشك أكثر من مرة أنها انتكست بالكورونا وأجرت الـ "pcr" مرتين ثبت سلبيتهما، وتذكر صاحبة السبع وعشرين عاما أنها ترددت على عيادات بتخصصات مختلفة من بطن وصدر وغيره حتى تعرف سبب حالتها، لكن لم يتبين شيء، إلا أن أطباء المناعة أخبروها أنها "متلازمة ما بعد كورونا" التي تهدد مرضاه بشكل مستمر ويجب مداوة أعراضها بحرص.دراسة: 29 % من متعافين كورونا تصيبهم أعراض طويلة الأمدليست "هاجر" وحدها من أثر عليها كورونا بحياتها حتى بعد التعافي، لكن من الـ96 مليون شخص الذين أصيبوا بالفيروس حول العالم حتى الآن، هناك قرابة 29% عادوا إلى المستشفى مرة أخرى في غضون 140 يوما، وهو ما يعني أن من تلقوا العلاج في المستشفى يجب أن يكونوا حريصين أكثر من أي شخص لأن احتمال عودتهم إلى المستشفى وارد، وذاك حسب دراسة أجريت بجامعة "أكسفورد" ونُشرت بالعديد من الدوريات.أطباء المناعة: سلبية مسحة كورونا لا تعني النجاة فقد يأتي الموت بعدهاعقب الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ المناعة والصحة العامة، أن تلك الدراسة أن بمثابة تحذير شديد اللهجة لكل من تلقى العلاج من فيروس كورونا في المستشفيات، يلزمهم بالمزيد من توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية لاسيما أنا 12.9 % من الحالات التي عادت لتلقي العلاج في المستشفى مرة أخرى تعرضت للوفاة.وأكمل "المر" لـ"الدستور"، أن كورونا المستجد يتسبب في أعراض متفاوتة، فمنهم من يعاني اضطرابات شديدة تصل إلى حد الوفاة، لا يعاني الأغلبية أي أعراض أو أنهم يشعرون بأعراض خفيفة فقط والفئة الثانية هي العرضى للمتلازمة أكثر من غيرهم لان حضانة الفيروس لا تكتمل بداخلهم.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن متاعب بعض مرضى "كوفيد-19" لا تنتهي عند التعافي التام، أي حينما يُجرى لهم الفحص وتكون النتيجة "سلبية"، لأن معاناتهم تتواصل مع أعراض مزعجة طويلة الأمد وهو ما يعرف بـ"كوفيد الطويل".طبيب صدر: يجب ملاحظة المتعافي شهرين بعد سلبية المسحةوهو ما يؤكد عليه الدكتور سمير السيد، أستاذ الامراض الصدرية بالجامعة الكندية، وفقًا لما لاحظه مع عدد لا بأس به من مرضى كورونا الذي تابع علاجهم منزليًا أو داخل مستشفى العزل، حيث يوضح أن كثير منهم بعد سلبية المسحة يشعر بالتعب وضيق التنفس والصداع والأرق وألم الصدر والمفاصل والسعال وفقدان حاستي الذوق والشم، إضافة إلى الطفح الجلدي والحمى.أما الأعراض التي تسجل بشكل أقل فهي اضطرابات السمع وما يعرف بـ"ضباب الدماغ"، لكن هناك إصابات خطيرة تستهدف أعضاء أخرى في الجسم مثل القلب والرئتين والدماغ، يجب التعامل معها فورًا.ونوه أستاذ الأمراض الصدرية، إلى أن على المتعافي ملاحظة كافة ما يمر به جسمه وأعضائه الحيوية من متغييرات لمدة تصل لستين يوما على الأقل من الشفاء، خاصة كبار السن، لكن في ذات الوقت، أوضح أن الأعراض التابعة ليست خطيرة، فبحسب التاريخ الفيروسي لعدد من الأمراض، فهناك كثير من الفيروسات تترك أثارا على الجسم لأنها تسجلُ بعد الشفاء مثل التهاب الكبد "ب" وما يعرف بفيروس "ابتشتاي بار" وحتى الإنفلونزا العادية في بعض الأحيان، مشيرًا إلى أنها قيد المراجعة العلمية.