«12 كيلو لحمة بيضا وحمرا».. معدل استهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائية واللحوم

أظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نصيب الفرد في مصر من القمح يأتي فى الصدارة السلع الغذائية بنحو 155.2 كجم سنويًا، يليه اللبن الخام 51.4 كجم والذرة الشامية بـ 46.5 كجم، الأرز 36.8 كجم سنويًا.وأضافت الإحصائية، أن متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء سنويًا تراوحت بين 2.7 كجم – 9.6 كجم، في حين بلغ نصيب الفرد سنويًا من الدجاج 9.8 كجم، بينما تذيلت القائمة البط بـ 0.5 كجم سنويًا للفرد والبيض 3.8 كجم، اليوسفى 4.1 كجم، الذرة الرفيعة 6.3 كجم، البرتقال 8.5 كجم، الشعير 0.1 كجم.