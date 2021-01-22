محللان: إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا يتوقف على الإرادة الدولية

أكد المحلل العسكري الليبي شرف الدين العلواني إمكانية إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا بحرا أو جوا شريطة وجود إرادة دولية وعدم حدوث طارئ يؤجل تنفيذ العملية.وقال العلواني- وفقا لموقع (ليبيا 24)- إن المرتزقة الأجانب في ليبيا موظفون تحت سيطرة داعميهم وقياداتهم الخارجية، مضيفا أن عملية إخراجهم ليست بالأمر الصعب إذا ما علمت تلك القيادات أنهم متابعون ومن الممكن اصطيادهم واقتيادهم خارج ليبيا.وأوضح أن دمج المليشيات المسلحة ضمن المنظومة الأمنية في ليبيا تنفيذا لاتفاق جنيف يعد حلا مبدئيا يمهد للإسراع بتفكيك تلك المليشيات دون إثارة قلاقل، مشيرا إلى أن صمت بعض الأطراف الوطنية الليبية عن شرعنة المليشيات الهدف منه الوصول إلى تشكيل دولة المؤسسات أولا.وأضاف أن المعطيات الظاهرة حاليا على السطح تدل على وجود رغبة دولية في السيطرة على الوضع القابل للانفجار بليبيا؛ خشية أن تتحول البلاد إلى قاعدة للإرهاب العالمي، ما يهدد الغرب عموما وأوروبا خصوصا.وأشار إلى أن هناك تغييرا كبيرا وحلحلة متوقعة في المشهد العام بليبيا تقوده الدول الغربية التي توافقت على سياسة تقاسم المصالح فيما بينها.ولفت العلواني إلى أن الدول الغربية تعي أهمية الجيش الوطني الليبي وكيف أنه رقم صعب في المعادلة، مشيرا إلى أنه طالما أن الجيش الوطني قوي فلا خوف على البلاد، داعيا الليبيين ودول الجوار إلى الاطمئنان.من جانبه، قال المحلل العسكري الليبي شريف بوعقرب البرعصي إنه يمكن إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا بقوة السلاح فقط، مستبعدا أي حل سلمي أو اتفاق يضمن خروجهم نهائيا، حيث إنه يمكن تفكيك المليشيات المسلحة في ليبيا شريطة توافر عدة أمور لن تتحقق إلا على المدى الطويل، وهي مواثيق وعفو عام وقانون بعدم الملاحقة وسلم اجتماعي وتوافق ليبي ليبي على شخصيات قيادية عسكرية وسياسية.وأوضح أن عملية دمج المليشيات المسلحة في المنظومة الأمنية يجب أن تتم بشكل فردي وليس كجماعات، وفق ما نص عليه اتفاق جنيف، الذي حدد آلية تحقيق ذلك وكيفية تنفيذه، لافتا إلى أن التطبيق الفعلي لم يحدث بعد.يذكر أن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب قال، في وقت سابق، إن اللجنة العسكرية (5+5) طالبت، خلال اجتماعها في 20 يناير الجاري، بخروج جميع القوات الأجنبية، وكذلك جميع المرتزقة من البلاد فورا، وتفعيل حظر السلاح إلى ليبيا والالتزام والتقيد به، وأيضًا توقيع عقوبات على المعرقلين لتنفيذ الاتفاق سواء دول أو أشخاص.