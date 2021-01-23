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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة أسوان» توقع الكشف الطبى على 3286 مواطنًا بالمجان (صور)

السبت 23/يناير/2021 - 03:28 ص
الكشف على مواطنًا
الكشف على مواطنًا
أسوان_إسراء توفيق
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نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية وادي عبادي بمركز إدفو، وقرية حديدون بمركز دراو، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

واستمرت القافلة لمدة يومان في كل قرية، وأسفرت عن إجراء الكشف الطبي على عدد 3286 مواطنًا، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي..

الجدير بالذكر، أن تلك القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.
الكشف على مواطنًا
صحة أسوان
الكشف على مواطنًا
صحة أسوان
الكشف على مواطنًا
صحة أسوان
الكشف على مواطنًا
صحة أسوان

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