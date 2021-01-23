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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تامر حسين وعزيز الشافعى فى حفل عمرو دياب بدبى

السبت 23/يناير/2021 - 01:42 ص
تامر حسين وعزيز الشافعى
تامر حسين وعزيز الشافعى
حسن أمين
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حرص كل من الشاعر الغنائي تامر حسين والملحن عزيز الشافعي على حضور حفل الهضبة عمرو دياب الذي أقيم مساء الجمعة بدبي.

وسافر تامر حسين وعزيز الشافعي إلى دبي، الأربعاء الماضي، لحضور فعاليات مهرجان دبي للتسوق وحضور حفل عمرو دياب، بالإضافة إلى صعودهم معه على المسرح والتقاط صورة تذكاريه معه.

ونشر تامر حسين عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة له من الحفل برفقة عمرو دياب وعزيز الشافعي، وعلق عليها قائلا: "من قلب الحدث مع حبيبي الفنان عمرو دياب.. شكرًا على حُسن الاستقبال أبوالذوق كله والاحترام".

ويأتي حفل الغنائي للهضبة عمرو دياب، بعد طرح عدة أغنيات من ألبومه الجديد الذي يضم 12 أغنية، من بينها "فاكرني ياحب، أنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، يا أنا يا لأ، عايز أعمل زيك، شكرا".

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