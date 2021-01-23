نجل عمرو دياب يشارك الهضبة حفله الغنائى بدبى (صور)

شارك كلًا من عبد الله وكنزي نجلي النجم عمرو دياب حفله الغنائي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة بدبي، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق والذي يشارك فيه نخبة كبيرة من نجوم الطرب من مختلف بلدان الوطن العربي.وصعد كلًا من عبدالله وكنزي على خشبة المسرح أثناء غناء الهضبة عمرو دياب أغنية "قمرين" وسط تفاعل كبير من الجمهور.وفي سياق مختلف طرح الهضبة عمرو دياب خلال الأيام الماضية عدد من أغنيات ألبومه الغنائي الجديد والذي يضم الألبوم 11 أغنية وهى "يا أنا يا لأ"، "محسود"، "شكرًا"، "عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني يا حب"، "وأنا معاك"، "يا دلعو"، "من العشم"، "محسود (Remix)"، "الجو جميل".يذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب "سهران" الذي تضمن 14 أغنية جديدة، تضمن الألبوم أغنيات منها "إنتي زي ما إنتي، حلوة البدايات، ويا روقانك، وهيعيش يفتكرني، وعم الطبيب".