في خطاب رسمي.. السفير الأوكراني يشكر «الدستور» على تغطيتها الإعلامية المحترفة

أعرب السفير الأوكراني بالقاهرة إيفهين ميكيتينكو، عن شكره وتقديره للتغطية الإعلامية المحترفة التي قامت بها صحيفة «الدستور» للأحداث الهامة والمتعلقة بالتعاون بين البلدين، وما يخص «كييف» وعلاقتها بالعالم.ووجه «ميكيتينكو» الشكر للدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، وكذلك الكاتبة الصحفية هالة أمين، رئيسة قسم الشؤون الخارجية بالصحيفة، والمسؤولة عن التغطية، على تعاونهما.